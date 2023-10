Europa in calo, Milano -0,1%, Borsa gira al ribasso

Le Borse europee si muovono in calo, con gli investitori che temono un ulteriore rallentamento della crescita economica, alla luce dei dati sulla manifattura. Sotto i riflettori anche le mosse delle banche centrali in merito al rialzo dei tassi d'interesse. L'euro scende a 1,0537 dollari. L'indice Stoxx 600 perde lo 0,3%, in vista dell'apertura di Wall Street dove i future sono in rialzo. Londra e Parigi arretrano dello 0,3%, Milano e Francoforte dello 0,1%, Madrid dello 0,05%. I listini sono appesantiti dal comparto tecnologico (-0,5%), dalle banche (-0,1%) e dalle assicurazioni (-0,5%). In rialzo l'energia (+0,6%), con il petrolio in aumento. A Piazza Affari spicca Mps (+2,2%). Bene anche Iveco e Tim (+1,5%) e Prysmian (+0,9%). Positive anche le altre banche con Banco Bpm (+0,8%), Bper (+0,5%), Intesa (+0,2%). Sale Mediobanca (+0,2%), in attesa che il socio Delfin presenti la lista per il rinnovo del Cda. Nel listino principale in calo Moncler (-1,5%), Amplifon e Enel (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 191 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,78%.