Europa in calo, lusso in ribasso, attesa per dati Usa

Le Borse europee proseguono in calo in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti e l'inflazione nell'Eurozona, elementi ritenuti cruciali per le prossime decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. I trader, intanto, scommettono su un taglio dei tassi di 150 punti base nel 2024 da parte della Bce. Sul fronte valutario, l'euro scende a 1,0907 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 cede dello 0,5%. Parigi, Madrid, Londra e Francoforte registrano un calo dello 0,9%, dello 0,7%, dello 0,6% e dello 0,6%, rispettivamente. Il settore del lusso e quello dell'informatica sono i più colpiti, con un calo dell'1,3% e dell'1,1%. Debole anche il settore degli alcolici (-0,6%), con la Cina che avvia una indagine antidumping sui produttori europei. A Parigi Remy Cointreau cede il 9,5%, ai minimi da maggio 2020, e Pernod Ricard (-5%). Fiacche le banche (-0,5%) e le assicurazioni (-0,6%). In calo anche l'energia (-0,6%), con il prezzo del petrolio in aumento. Il Wti sale dell'1% a 72,9 dollari al barile e il Brent a 78,2 dollari (+0,8%). Non brillano neanche le utility (-0,3%), con il prezzo del gas che gira in rialzo. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dell'0,3% a 33,4 euro al megawattora. Sul fronte dei titoli di Stato si registra un lieve rialzo dei rendimenti. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 168 punti, con il tasso del decennale italiano che sale di 3 punti base al 3,83%. In aumento anche i tassi del titolo tedesco al 2,15% (+3 punti), quello spagnolo al 3,14% (+4 punti) e quello greco al 3,26% (+4 punti). Seduta in calo per l'oro che cede lo 0,3% a 2.42 dollari l'oncia.