La seduta sulle Borse azionarie si apre con gli indici tutti in rosso: Parigi cede dello 0,6%, Londra dello 0,24%, Francoforte dello 0,34%, ma la volatilità è alta. Milano, partita in ribasso, ha già cambiato segno e ora sale dello 0,17%. Sono le trimestrali a dare il passo: Ubs guadagna il 3,8% e spinge il listino di Zurigo (+0,2%), mentre a Milano corre Cnh (+3,3%) dopo l'annuncio di un buyback da 1 miliardo in vista del delisting.