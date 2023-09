Europa frena calo, Milano -0,4% dopo Wall Street

Le Borse europee limano il calo iniziale dopo l'apertura di Wall Street e in seguito al dato sull'inflazione negli Stati Uniti. Alla vigilia della riunione della Bce, gli investitori sono in attesa di conoscere le prossime mosse della banca centrale sulla politica monetaria. Gli analisti finanziari non sono sicuri se Francoforte deciderà di fare una pausa o un nuovo rialzo dei tassi d'interesse. L'euro è poco mosso a 1,0754 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 perde lo 0,5%. Parigi, Madrid e Francoforte cedono lo 0,5%, Milano lo 0,4%, mentre Londra rimane stabile (-0,03%). Le utility sono in calo (-1%), con il prezzo del gas che torna a salire. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano il 3% a 35,7 euro al megawattora. Le vendite interessano anche l'industria, la farmaceutica e l'informatica (-0,9%). In rialzo le banche (+0,1%) e le assicurazioni (+0,2%). Bene anche l'energia (+0,1%), con il prezzo del petrolio in aumento. Il Wti sale dello 0,3% a 89,1 dollari al barile e il Brent a 92,3 dollari (+0,3%). A Piazza Affari spiccano Mps (+1,8%) e A2a (+1,1%). Bene anche Bper (+0,7%), Hera (+0,5%) e Banco Bpm (+0,3%). In fondo al listino principale c'è Cnh (-2,6%). Vendite anche per Italgas (-1,8%) e Saipem (-1,6%).