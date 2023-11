Europa, Francoforte +0,76%, chiusura in rialzo Le Borse europee chiudono in rialzo in attesa della Fed. Parigi +0,68%, Francoforte +0,76%, Londra +0,28%. Ftse 100 a 7.342 punti, Cac 40 a 6.932, Dax a 14.923. Mercati in attesa dei risultati della Fed.