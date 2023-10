Europa debole, Wall Street attende, Milano -0,1%

Le borse europee sono deboli a metà seduta, a causa dell'attacco di Hamas ad Israele e dei timori di un'ulteriore escalation del conflitto. Sotto i riflettori l'andamento dei titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund a 206 punti e il rendimento del decennale italiano al 4,92%. Il mercato obbligazionario statunitense sarà chiuso per il Columbus Day. L'oro sale dell'1,5%, attestandosi a 1.850 dollari l'oncia. L'indice d'area Stoxx 600 è poco mosso (+0,03%), in attesa dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. Madrid, Francoforte, Parigi e Milano scendono rispettivamente dello 0,5%, 0,4%, 0,2% e 0,1%. Londra, in controtendenza, sale dello 0,2%. L'energia è in rialzo (+2,3%), con il prezzo del petrolio che sale del 4% a 86,1 dollari al barile e del 3,8% a 87,8 dollari al barile (Brent). Le utility segnano un aumento dello 0,6%, con il gas che balza del 10% a 42,2 euro al megawattora. Bene anche l'aeronautica e la difesa (+1,8%). Il comparto finanziario è in flessione, con le banche che cedono l'1,1% e le assicurazioni lo 0,4%. A Piazza Affari Mps scende del 3,2%, seguita da Amplifon (-2,5%), Iveco e Bper (-2,1%) e Tim (-1,9%). Leonardo sale del 5,2%, Eni del 2,1% e Saipem dell'1,3%. La Juve, tra i titoli a minor capitalizzazione, scende del 6,4%.