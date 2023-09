Europa debole, Parigi -0,4% al termine della seduta Le Borse europee chiudono in ribasso, con Parigi che cede lo 0,4%, Francoforte in calo dello 0,09% e Londra in rialzo dello 0,07%. Il Cac 40 a 7.184 punti, il Dax a 15.557 e il Ftse 100 a 7.683.