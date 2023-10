Europa debole in attesa di Wall Street, Borsa in movimento Le Borse europee chiudono in calo nonostante l'ottimismo dell'indice Zew. Lo spread tra btp e bund oscilla intorno ai 200 punti. Prezzo del gas stabile a 47 euro/MWh, brent a 90 dollari, wti a 87 dollari. Euro a 1,0565 dollari.