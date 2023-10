Europa debole, Francoforte -0,2% all'apertura di Borsa Le Borse europee aprono in ribasso, con preoccupazioni su un possibile rialzo dei tassi USA e timori per la crescita economica cinese. Cac 40 a Parigi in calo dello 0,1%, Ftse 100 a Londra +0,05%, Dax a Francoforte -0,16%.