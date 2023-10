Europa debole dopo inflazione, Milano -0,2%

I mercati azionari del Vecchio continente sono tutti leggermente in ribasso dopo i dati sull'inflazione nell'Eurozona e in attesa dell'avvio di Wall Street: Londra, Parigi, Francoforte e Amsterdam oscillano su perdite di circa mezzo punto percentuale, mentre Milano cede lo 0,2%. A settembre l'inflazione nei 20 Paesi dell'Eurozona è scesa al 4,3%, in linea con le stime rispetto al 5,2% di agosto, con la tensione del mattino sui titoli di Stato che resta soprattutto su quelli inglesi, in questo caso con attenzione ai prezzi in Gran Bretagna, e anche italiani. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi a dieci anni, in particolare, si trova a 204 punti base, sfiorando il massimo recente del 9 ottobre scorso a 206 'basis point'. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 4,9%, con la quota del 5% raggiunta il 4 ottobre, il massimo dall'autunno 2012. Il gas accelera e sale del 4% a 51 euro, in scia al petrolio che cresce del 2% a 87 dollari al barile. Calmo l'euro attorno a quota 1,057 contro il biglietto verde. In Piazza Affari prosegue la corsa di Nexi, che cresce del 13% dopo l'ipotesi di interesse da parte di Cvc, anche se molto attenuate da parte del fondo britannico. Molto bene Saipem, che cresce del 4%, con Erg in aumento dell'1,3%. Il titolo peggiore rimane Mediobanca, che scende del 2,5% nel giorno in cui le azioni acquistate non permetterebbero più la partecipazione alla prossima assemblea della conta tra la lista presentata dal primo socio Delfin e quella del Cda della banca.