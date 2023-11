Europa debole, Borsa, calano i titoli di Stato

Le Borse europee proseguono deboli a metà seduta, mentre i rendimenti dei titoli di Stato sono in lieve calo e l'oro registra un netto rialzo. Sembra che gli investitori abbiano smaltito l'euforia per una pausa delle banche centrali sul rialzo dei tassi. L'attenzione si concentra ora sull'andamento della crescita globale e sulle tensioni geopolitiche. Sul fronte valutario, l'euro sale per il terzo giorno consecutivo e si attesta a 1,0946 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 cede lo 0,1%. Milano, Londra, Parigi e Madrid sono in territorio negativo (-0,8%, -0,6%, -0,2% e -0,1%, rispettivamente), mentre Francoforte è in controtendenza (+0,1%). Il comparto immobiliare è in forte calo (-1%), così come l'energia (-0,9%), con il prezzo del petrolio in calo. Il Wti scende dello 0,4% a 77,5 dollari al barile e il Brent cede lo 0,4% a 82 dollari. Il comparto finanziario è in flessione, con le banche (-0,9%) e le assicurazioni (-0,3%) in ribasso. Anche le utility sono deboli (-0,4%), con il prezzo del gas che scende a 45 euro al megawattora. In controtendenza il comparto azionario tecnologico (+0,4%). Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 170 euro, con il rendimento del decennale italiano al 4,29%. A Piazza Affari, Mps è in forte calo (-7,7%), dopo il collocamento di una quota del 25% da parte del Tesoro. In flessione anche le altre banche con Banco Bpm (-3%), Bper (-2,8%), Intesa (-1,5%) e Unicredit (-1%). Male anche Saipem (-2,8%) e Tim (-2,3%). Andamento positivo per Mediolanum (+0,4%), Erg e A2a (+0,1%).