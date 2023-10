Europa contrastata, Milano +0,6%, andamento Borsa

Le Borse europee rallentano dopo i dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, con l'ipotesi che le banche centrali continueranno con una politica monetaria aggressiva. I rendimenti dei titoli di Stato hanno fatto un balzo, con il BTP a dieci anni che ha toccato il 5%, prima di ripiegare al 4,94%. Sul fronte valutario, l'euro è sceso a 1,0516 sul dollaro L'indice d'area Stoxx 600 prosegue piatto (-0,03%), in vista dell'avvio di Wall Street, dove i future sono in calo. Si muovono in rialzo Milano (+0,6%) e Londra (+0,1%), mentre sono in territorio negativo Parigi (-0,05%), Francoforte (-0,07%) e Madrid (-0,2%) I principali listini del Vecchio Continente sono sostenuti dal comparto finanziario, con le banche (+1,1%) e le assicurazioni (+1,3%). Anche l'energia segna un rialzo (+0,6%), con il prezzo del petrolio che rimane pressoché invariato. Il WTI si attesta a 82,2 dollari al barile e il Brent a 84,2 dollari.