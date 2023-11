Europa, chiusura positiva, occhi puntati su calo petrolio

Le Borse europee chiudono in territorio positivo, con gli investitori che, in vista della pubblicazione dei verbali della Bce, cercano indizi su quali saranno le prossime mosse della banca centrale in tema di politica monetaria. Sotto i riflettori il forte calo del prezzo del petrolio, con la decisione dell'Opec+ di rimandare la sua riunione al 30 novembre, segnalando contrasti nascosti riguardo alle quote. Parigi (+0,43%) e Francoforte (+0,36%) archiviano la seduta con un rialzo, Londra (-0,17%) invece con un ribasso.