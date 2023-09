Europa, chiusura in rialzo in attesa della Fed Le Borse europee chiudono in rialzo in attesa delle decisioni della Fed sulla politica monetaria. Londra, Francoforte e Parigi registrano un aumento dello 0,93%, 0,75% e 0,67% rispettivamente. Gli analisti attendono stime sull'andamento della crescita economica e sull'inflazione.