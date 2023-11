Europa, Borsa accelera, Milano +1,2% nei primi scambi

Dopo una partenza in lieve rialzo, le Borse europee hanno accelerato, guardando soprattutto alle speranze che la stagione dei continui rialzi dei tassi da parte delle banche centrali sia giunta al termine: con i primi scambi Milano ha raggiunto un aumento dell'1,2%, insieme a Parigi e Amsterdam, che erano partite con cautela. Anche Londra e Madrid hanno registrato un rialzo dell'1,1% e dell'1%, rispettivamente. Lo spread Btp-Bund è rimasto stabile a 194 punti base, con il rendimento del prodotto del Tesoro in calo rispetto alla vigilia al 4,67%. L'euro ha mostrato un lieve aumento, cercando di raggiungere quota 1,06 contro il dollaro In questo contesto, in Piazza Affari tra i titoli principali prosegue la corsa di Tenaris, che sale del 7% a 16,3 euro dopo i conti del trimestre, l'avvio dell'acquisto di azioni proprie e l'acconto sul dividendo. Bene anche Stm, Amplifon e Diasorin, che crescono di oltre due punti percentuali. Positiva anche Tim (+1,4% a 0,26 euro), mentre Mps e Unicredit rimangono piatti. In calo dello 0,4% Iveco Nel paniere a minore capitalizzazione, in rialzo del 3% a 9,3 euro, Lottomatica, dopo l'acquisizione di Sks365.