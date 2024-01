Europa, apertura in calo, attesa per l'inflazione Le Borse europee iniziano la seduta in ribasso in attesa dei dati sull'inflazione dell'Eurozona. Gli investitori sono preoccupati per le prossime mosse delle banche centrali e per le tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Apertura in calo per Parigi, Francoforte e Londra.