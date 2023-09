Europa accelera, Milano +1,7% dopo Wall Street

Le Borse europee accelerano dopo l'avvio positivo di Wall Street e in vista delle decisioni della Fed. Gli analisti prevedono una pausa nel rialzo dei tassi mentre attendono le stime sulla crescita economica. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0710 sul dollaro. L'indice Stoxx 600 guadagna lo 0,9%. Milano si dimostra particolarmente forte (+1,7%), seguita da Madrid (+1,3%), Londra (+0,8%), Francoforte (+0,7%) e Parigi (+0,6%). Il comparto immobiliare e quello farmaceutico sono i più forti (+2% e +1,5%). Anche il settore finanziario è in rialzo, con le banche (+1,7%) e le assicurazioni (+0,1%). Le utility guadagnano lo 0,9%, con il prezzo del gas in lieve aumento. Ad Amsterdam le quotazioni salgono dello 0,3% a 36,9 euro al megawattora. In calo l'energia (-0,8%), con il petrolio in ribasso. Il Wti perde lo 0,3% a 90,9 dollari al barile e il brent scende dello 0,5% a 93,8 dollari. L'oro continua la sua corsa al rialzo, arrivando a 1.941 dollari l'oncia. A Piazza Affari Amplifon e Diasorin volano (+5,4% e +5%). Unicredit mostra i muscoli (+4,4%), con Orcel che preferisce ricomprare azioni alle acquisizioni. Avanzano anche Intesa (+3,1%) e Bper (+3%). Mediobanca è positiva (+0,8%), in attesa della lista del CDA per il rinnovo del board e delle mosse dell'azionista Delfin. Nel listino principale Saipem scende (-2,2%). Tra i titoli a minor capitalizzazione Bioera è in netto calo (-6,1%), dopo le decisioni della Procura di Milano su Ki Group. Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 176 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,47%.