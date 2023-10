Europa +6% grazie alla Fed, nonostante Israele, il gas vola

Le Borse europee proseguono la loro corsa in una seduta in cui le previsioni sulla fine del ciclo rialzista della Fed prevalgono sui timori legati alla crisi in Medioriente, di cui vengono monitorati gli sviluppi. Milano guadagna l'1,7%, Francoforte l'1,6%, Parigi e Londra l'1,5%, mentre anche a New York i future su Wall Street sono positivi. Le tensioni in Medioriente e il rischio di un'ulteriore escalation del conflitto israeliano sostengono il petrolio (-0,2%, con il Wti a 86,2 dollari), che recupera dai minimi della mattinata, mentre il gas continua a salire, con i future Ttf che avanzano del 6% a 46,6 euro al megawattora, in considerazione dei timori sulle forniture di Gnl per effetto della chiusura del giacimento israeliano Tamar. Sul fronte obbligazionario frenano i bond, i cui rendimenti, anche se di poco, sono tornati a salire, con il Btp al 4,82% e il Bund al 2,8%, mentre lo spread si riduce a 202 punti base, in calo di tre punti rispetto alla chiusura di ieri. A Piazza Affari, come in Europa, spicca l'automotive con Cnh (+3,3%), Stellantis (+2,9%), Ferrari (+2,8%) e Iveco (+2,5%). Tra i titoli migliori del listino Amplifon (+3,2%), Bper (+2,8%) e Tim (+2,7%), mentre si attende di capire come si muoverà Vivendi sulla rete, in vista dell'offerta di Kkr. Bene anche Fineco (+2,3%), Generali (+2,1%) e Nexi (+2%), mentre in fondo al listino si posiziona ancora una volta Mps (-0,2%), che precede le utility, poco mosse con Snam (+0,1%) e A2A (+0,4%). Cautela anche per Eni (+0,3%), in linea con il ritracciamento del petrolio, mentre continua la corsa di Leonardo (+1,2%), alimentata dal conflitto in Israele.