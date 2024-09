Euronext lancia rete di supporto per spingere su pratiche Esg

Euronext lancia una rete che per mettere in contatto i principali attori europei della finanza sostenibile, incluse società di investimento, banche, avvocati, società di revisione e consulenza, broker di carbonio e fornitori di dati per spingere sull'innovazione e le migliori pratiche Esg. L'Euronext Sustainable Network, presentato a Piazza Affari a Milano, supporterà i circa 1.900 emittenti europei e 6.000 investitori internazionali presenti sui mercati Euronext, favorendo la collaborazione e l'innovazione nelle pratiche sostenibili. Inoltre, cercherà di far progredire la finanza sostenibile allineando gli sforzi tra gli stakeholder e promuovendo momenti di formazione per i membri sui temi ESG, sulle normative e sulle tendenze emergenti. "Vogliamo aiutare le imprese a gestire la complessità dell'universo ESG", ha affermato Stéphane Boujnah, ceo e presidente del managing board di Euronext. Il mondo Esg è composto da "un insieme di informazioni frammentate e in movimento" e per questo "gli operatori hanno bisogno di un framework e di un supporto per capire meglio al regolamentazione e come muoversi al suo interno. In passato essere Esg compliant era un modo per essere diversificati, oggi è un modo per continuare a mantenere i propri investitori", ha aggiunto Boujnah. A supporto del percorso sostenibile degli operatori di mercato, Euronext pubblica inoltre il rapporto Esg Trends Report 2024, che offre indicazioni su come le società quotate su Euronext progrediscono nella rendicontazione e nella performance ESG. Il report utilizza i dati raccolti dal partner Cofisem e evidenzia anche l'evoluzione della normativa Esg, oltre che il percorso accelerato della sua adozione da parte delle aziende. Viene introdotto inoltre un nuovo Esg Peer Benchmarking Report, che consente alle aziende di valutare la loro performance Esg rispetto ai loro pari quotati su Euronext, fornendo punti di confronto essenziali per migliorare le pratiche di sostenibilità.