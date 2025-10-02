Euronext, accordi con le forze 'riserviste' in Europa

Le Borse in Europa indossano l'elmetto. Euronext sta stringendo collaborazioni con diversi eserciti 'riservisti', l'ultimo ieri con la Garde nationale e prima con la InterForce Danmark, "nei prossimi mesi saranno siglate ulteriori partnership con le riserve militari locali", fa sapere in una nota la società che gestisce anche Piazza Affari.

Euronext "ha creato un quadro di supporto per i propri dipendenti che sono già impegnati in un impegno di riservista o che desiderano cogliere questa opportunità" spiega una nota. A partire dal 6 maggio per esempio Euronext garantisce la continuità dello stipendio e delle prestazioni sociali per periodi di formazione preliminare fino a 15 giorni per tutti i nuovi riservisti e fino a 10 giorni all'anno per tutti i dipendenti Euronext impegnati in un impegno di riservista in tutte le sedi europee del gruppo e per formalizzare questo impegno sta firmando partnership con le riserve militari nazionali.

"Attraverso queste partnership, Euronext rafforza il suo impegno a rafforzare la resilienza e l'autonomia strategica dell'Europa, in un momento di crescenti tensioni geopolitiche" commenta Stéphane Boujnah, ceo e presidente del Cda di Euronext.