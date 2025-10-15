Mercoledì 15 Ottobre 2025

Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Gli italiani e la Brexit
Ultima oraEurofighter, la Germania ufficializza l'ordine per 20 caccia
15 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Eurofighter, la Germania ufficializza l'ordine per 20 caccia

Programma da 3,75 miliardi, Leonardo realizza il 36%

La Germania ha ufficializzato l'ordine per 20 nuovi caccia Eurofighter 'Tranche 5', con la firma del contratto tra i vertici di Eurofighter e Netma, la Nato Eurofighter and Tornado Management Agency, presso lo stabilimento Airbus di Manching, in Baviera.

L'ordine, che vale 3,75 miliardi di euro, coinvolge ampiamente Leonardo, partner italiano del consorzio, che realizza circa il 36% del valore dell'intero programma con un ruolo chiave nella componente aeronautica ed elettronica. Lo sviluppo dell'elettronica del velivolo è trasversale a numerosi siti di Leonardo.

La consegna è prevista tra il 2031 e il 2034: i nuovi caccia andranno a sostituire parte della flotta dei Panavia Tornado della Luftwaffe, prossima al ritiro.

