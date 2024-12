Eurofighter e Netma: firmato contratto per 24 caccia destinati all'Aeronautica Militare

Eurofighter e Netma (la 'Nato Eurofighter and Tornado Management Agency') hanno firmato oggi a Roma il contratto per acquisire fino a 24 velivoli Eurofighter destinati all'Aeronautica Militare. Per Leonardo, partner italiano del consorzio, il ritorno industriale per il programma Eurofighter arriva fino al 36% se si considera oltre alla parte velivolistica anche quella elettronica. Nell'ambito di questo contratto Leonardo sarà anche responsabile dell'assemblaggio finale dei velivoli e della consegna all'Aeronautica Militare italiana nonchè delle attivita' di supporto logistico. Come era emerso al momento del via libera delle Commissioni Difesa al decreto ministeriale l'impegno economico complessivo per il programma (2024-2034) dei 24 nuovi caccia e per il supporto logistico è di 7,47 miliardi di euro.