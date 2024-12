Avvio in calo per l'euro che tocca i minimi dai due anni sul dollaro dopo la decisione della Federal Reserve che ha segnalato anche cautela per le prossime mosse mantenendo un atteggiamento da 'falco'. La valuta unica europea scende così dello 0,4% a 1,039 sul dollaro tornando ai livelli del novembre 2022 dopo aver toccato 1,037 nella serata di ieri.