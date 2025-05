Euro digitale: la Bce accelera verso l'autonomia nei pagamenti elettronici

La preparazione tecnica per l'euro digitale - la valuta di banca centrale con cui la Bce punta all'autonomia strategica europea nei pagamenti elettronici - "sta procedendo rapidamente ed è nei tempi": per passare all'operatività "abbiamo bisogno di una decisione a livello politico che approvi il regolamento". Se ciò avvenisse a inizio 2026, cioè nella migliore delle ipotesi sul processo legislativo europeo, "per metà 2028 potremmo cominciare ad avere le prime transazioni".

Lo ha detto Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Bce che coordinata il progetto, durante una puntata di 'Voci sul futuro' organizzata da ANSA e Asvis. Cipollone ha spiegato che, ad oggi, in Europa, in alternativa al contante "qualunque transazione online, o sotto casa al supermercato, deve essere fatta con le carte di credito pagando commissioni. Il sistema dei pagamenti dipende da aziende che non risiedono in Europa. Capite bene che sarebbe opportuno avere un sistema che dipende solo da noi non dagli altri".

L'euro digitale - che consiste in un'attivo da parte dei cittadini direttamente verso la banca centrale europea e non verso intermediari - "rimedia a questo, è come avere una banconota che uno può spendere dappertutto in Europa e per tutti i casi d'uso".