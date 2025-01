Eurizon: Prospettive economiche 2025 tra crescita e stabilità

Il 2025 si prospetta come un anno di prosecuzione del ciclo economico. E' quanto emerso nel corso di un evento durante il quale Eurizon, società dell'asset management del gruppo Intesa Sanpaolo, ha presentato il proprio global outlook.

Gli esperti di Eurizon hanno delineato lo scenario macroeconomico e le prospettive per i mercati finanziari tradizionali e alternativi per l'anno che si è appena avviato e le conseguenti strategie di investimento nei portafogli. Il 2025, secondo gli esperti, si presenta come il sesto anno del ciclo economico post covid guidato da un mix favorevole di aspettative per crescita positiva, inflazione stabile e ribasso dei tassi. Se confermate, queste aspettative segnerebbero una moderata, ma salutare, riconvergenza tra Usa ed Eurozona dopo la divergenza degli ultimi anni.

Ma non mancano i fattori di incertezza, principale tema di attenzione saranno le decisioni della amministrazione Usa in politica fiscale e politica commerciale.

"Abbiamo definito l'outlook 2025 cercando di distillare le informazioni, attraverso un'attenta analisi e selezione da parte dei nostri team di esperti", spiega Maria Luisa Gota, amministratore delegato e direttore generale di Eurizon. "Abbiamo tracciato una rotta - aggiunge - che ci permetta di navigare nel 2025, durante l'anno continueremo a monitorare l'evoluzione del contesto per aggiustare la rotta. Le prospettive sono positive per tutti i principali mercati finanziari, nonostante rimangano elementi di incertezza che potranno causare fasi di volatilità. Ma non dobbiamo farci spaventare da episodi di volatilità perché se c'è una certezza è che se si resta fuori dai mercati si perdono opportunità d'investimento".