Eur Spa, Utile di 4,46 milioni nel semestre

Eur Spa, controllata al 90% dal Mef e al 10% da Roma Capitale, ha ripristinato le "condizioni di equilibrio aziendale" grazie alla crescita del settore congressuale (Nuvola e Palazzo dei Congressi), nonostante le perdite degli esercizi precedenti e l'aumento di capitale da 93 milioni di euro deliberato lo scorso anno. I conti approvati dal CdA hanno evidenziato un utile netto di periodo 2023 pari a 4,460 milioni di euro, in crescita del 374% rispetto al primo semestre 2022 (1,626 milioni di euro) e del primo semestre 2021 (3,707 milioni di euro). Il fatturato, pari a 22,212 milioni di euro, ha registrato un incremento del 59% rispetto al 30 giugno 2022 (13,960 milioni di euro). La società ha sottolineato come la forte crescita sia stata trainata dal settore congressuale, con il Polo congressuale di Eur Spa che si è confermato uno dei maggiori operatori a livello europeo. Le due location, La Nuvola e Palazzo dei Congressi, hanno fatto registrare una performance in netto miglioramento, con un raddoppio rispetto al 30 giugno 2022 del numero di eventi realizzati sia nel mercato nazionale che in quello internazionale. L'incremento del fatturato è stato inoltre influenzato positivamente anche dall'aumento del volume dei servizi ancillari agli eventi, che ha fatto segnare un +205%, passando da 1,957 milioni di euro del primo semestre 2022 a 7,365 milioni di euro del semestre dell'anno precedente. Il primo semestre 2023 è stato il miglior periodo per ricavi consuntivati dal 2017, superiore anche rispetto alla migliore performance di periodo pre-covid registrata nell'esercizio 2019. Il 2017 rappresenta infatti un "turning point" societario, con l'entrata in esercizio de La Nuvola avvenuta nel mese di ottobre 2016.