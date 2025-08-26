EssilorLuxottica punta a crescere fino al 20% in Nikon

EssilorLuxottica, che attualmente si trova a una quota di circa il 9%, sta valutando di crescere appena sotto il 20% del produttore giapponese di apparecchiature ottiche e macchine fotografiche Nikon. Lo afferma Bloomberg, specificando che il gigante italo francese degli occhiali e delle lenti, sta trattando con le istituzioni giapponesi per salire nella quota, in quanto il gruppo Nikon è considerato 'strategico' da Tokyo per diverse tecnologie che detiene. Se Essilux, poco mossa (-0,15%) in Borsa a Parigi in una seconda giornata difficile per il mercato azionario francese, avrà il via libera per crescere rafforzerebbe il suo ruolo di primo azionista 'industriale' di Nikon, con The Master Trust Bank of Japan che è accreditata di circa il 19 per cento. EssilorLuxottica è entrata circa un anno fa con quote rilevanti nell'azionariato di Nikon, interessata a sostenere l'azienda con la quale ha una partnership di lunga data, specie ora nelle tecnologie legate ai microprocessori per le lenti di nuova generazione, cruciali per gli 'smart glasses'. Nikon, che ha chiuso la seduta a Tokyo stabile sui 1.446 yen, nell'ultimo anno ha ceduto in Borsa oltre il 10 per cento.