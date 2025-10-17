EssilorLuxottica allunga in Borsa +12%, vale oltre 140 miliardi

EssilorLuxottica ha allungato ancora il passo in Borsa sulla scia dei conti superiori alle più rosee previsioni e per le prospettive che rimangono positive. Il titolo a Parigi guadagna il 12,5% a 310 euro: è un nuovo record che porta la capitalizzazione oltre i 141 miliardi.

Barclays segnala il "terzo trimestre eccezionale" e il quarto descritto dalla società ancora in accelerazione.

Per Equita "l'accelerazione delle vendite in un contesto di consumi non banale testimonia il successo delle iniziative in corso". La casa d'investimento italiana promuove così il titolo a buy e alza il prezzo obiettivo da 270 e 320 euro.

Jefferies parla di "aspettative frantumate" e sottolinea, come Barclays, la crescita degli smart glasses.