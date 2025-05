EssilorLuxottica acquisisce Optegra: espansione nel settore med-tech

EssilorLuxottica ha firmato un accordo per l'acquisizione da MidEuropa di Optegra, un gruppo attivo con oltre 70 ospedali oftalmici e centri diagnostici nel Regno Unito, in Repubblica Ceca, in Polonia, in Slovacchia e nei Paesi Bassi.

Con i marchi Optegra, Lexum e Iris, il gruppo Optegra offre trattamenti e procedure per la correzione della vista supportati dall'intelligenza artificiale nelle fasi pre- e post-operatorie, tra cui chirurgia salvavista della cataratta, terapie per la degenerazione maculare legata all'età e per il glaucoma, sostituzione del cristallino refrattivo e chirurgia laser.

L'acquisizione, spiega il gruppo controllato dalla famiglia Del Vecchio, segna un significativo passo avanti nella strategia med-tech di EssilorLuxottica e contribuisce ad ampliare un'offerta che va ormai ben oltre montature e lenti per includere tecnologie IA all'avanguardia, wearable, apparecchiature medicali e soluzioni scientifiche per la cura della vista.

"Con l'acquisizione di Optegra, entriamo oggi in una dimensione nuova, in cui percorsi completi di cura della vista, diagnostica avanzata, trattamenti terapeutici e chirurgia oculistica convergono in un'unica piattaforma integrata", hanno commentato l'ad di Essilux Francesco Milleri e il suo vice Paul du Saillant.

"Grazie all'esperienza delle sue équipe mediche - proseguono -, Optegra porterà nuove competenze cliniche all'interno del nostro gruppo, permettendoci di rispondere alle esigenze dei pazienti con tecnologie e trattamenti per la cura della vista sempre più all'avanguardia, perfettamente integrate in un ecosistema affidabile che darà forma concreta alle nostre ambizioni nel med-tech".

Con gli "asset strategici" di cui dispone, concludono, Essilux potrà "realizzare questa visione: un network distributivo capillare con approcci clinici innovativi, smart eyewear con funzioni integrate per aiutarci a prenderci cura della nostra salute e capacità diagnostiche in grado di individuare patologie diverse, dalle malattie neurodegenerative alle disfunzioni cardiovascolari".