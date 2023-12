Esselunga presenta lo spot sulla "noce" dopo "la pesca"

Dopo Emma, protagonista dello spot "La Pesca", Esselunga torna in televisione con una nuova storia: quella di Carlo e Marta e della loro amicizia che dura nel tempo grazie ad un filo rosso rappresentato da una noce. Il secondo appuntamento del racconto di Esselunga vuole essere un omaggio all'emozione e alle persone con le loro storie di vita quotidiana, che, attraverso gli occhi dei bambini, rendono dolce e commovente la magia del Natale. L'atmosfera natalizia è resa ancora più emozionante dal dono che si scambiano i due bambini, che diventa poi un inatteso, quanto sorprendente, regalo per il Natale che è alle porte. Il payoff "Non c'è una spesa che non sia importante" rimane il messaggio intorno al quale è costruito il racconto, sempre nella forma del cortometraggio, dal titolo "La noce". Roberto Selva, Direttore Marketing e Comunicazione di Esselunga, spiega: "Abbiamo voluto rappresentare una storia di amicizia che resiste al trascorrere del tempo e alla distanza e lo abbiamo fatto attraverso una noce, un frutto simbolico che ben si presta a rappresentare il concetto di cura e l'evoluzione della storia. Con l'emozione che suscita un'amicizia ritrovata desideriamo augurare a tutti buone feste". Il film sarà visibile in tv da stasera e fino al 25 dicembre, nelle sale cinematografiche e sui canali digitali fino al prossimo primo gennaio.