Esselunga, nuova apertura a Roma Nord

Esselunga cresce a Roma nella capitale e apre mercoledì 6 settembre un nuovo supermarket in viale Liegi 18, tra i quartieri Pinciano e Parioli in prossimità della via Salaria. Con il nuovo negozio diventano quattro i negozi Esselunga nella Capitale, dopo l'apertura del superstore in via Prenestina nel 2017 e dei due LaEsse, in via Cola di Rienzo nel 2021 e il più recente in Via Tomacelli inaugurato nel 2022. Il market di viale Liegi ha una superficie di vendita di 560 metri quadri e propone tutti i reparti che distinguono l'offerta di Esselunga con oltre 4.000 referenze. L'ingresso si apre sulla frutta e verdura, sfusa e confezionata, seguono i reparti dedicati ai latticini, carne, pesce, alimentari confezionati, surgelati e gelati, vini e bevande, prodotti per la cura della casa, della persona e per gli amici animali. I clienti troveranno tutta la qualità dei prodotti a marchio Esselunga, proposte locali, la pasticceria Elisenda, la gastronomia con panetteria a servizio e i piatti pronti della Cucina Esselunga. Completa l'offerta l'enoteca con una selezione di circa 300 etichette di vini provenienti dalle cantine più prestigiose d'Italia e del mondo e il caveau per i vini pregiati. Sarà presente in negozio un sommelier, per orientare i clienti nella scelta. Casse veloci e il "Presto Spesa", disponibile anche su app per fare la spesa direttamente dal proprio smartphone, renderanno l'esperienza di acquisto più rapida. Sarà possibile usufruire anche del servizio di consegna a domicilio. Il negozio è alimentato con energia elettrica da fonti rinnovabili certificate da Garanzie d'Origine. Attenzione all'ambiente anche per le consegne della spesa online di Esselunga che vengono svolte tramite mezzi Euro 6 e con una quota parte elettrica. La spesa a casa è consegnata con imballi riciclati per l'80% che il cliente può restituire nelle spese successive garantendo seconda vita ai sacchetti prima di essere di nuovo riciclati in una logica di economia circolare. Il negozio, dotato anche di un piccolo parcheggio di 14 posti auto, sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 21.00, la domenica dalle 8.00 alle 20.00.