Esselunga: arretrati di 23mila euro a panettiere per inadeguato inquadramento

Esselunga dovrà riconoscere arretrati per oltre 23mila euro a un proprio addetto alla panificazione attivo da 14 anni in 2 supermercati di Bergamo e provincia. Lo riferisce la Filcams-Cgil che ha assistito il lavoratore nel ricorso per inadeguato inquadramento aziendale.

A seguito dell'esposto presentato nel settembre del 2023, la giudice del lavoro Giulia Bertolino ha dato ragione al fornaio ritenendo "priva di fondamento" la richiesta dell'azienda al lavoratore di superare un esame preselettivo per ottenere il riconoscimento del nuovo inquadramento. Ora Esselunga dovrà corrispondergli 23.476 euro a titolo di differenze retributive tra il 4/o e il 3/o livello di inquadramento, compresi gli scatti e la 14/a mensilità fino al giugno del 2023, oltre a interessi, rivalutazione monetaria e "successive maturande differenze".

Secondo Lorenzo Cortinovis della Filcams-Cgil di Bergamo la sentenza "ristabilisce la centralità del contratto collettivo nazionale di lavoro e della contrattazione integrativa rispetto alle interpretazioni unilaterali adottate da Esselunga, riaffermando che i livelli di inquadramento devono essere determinati sulla base delle mansioni concretamente svolte e non attraverso criteri arbitrari decisi unilateralmente dall'azienda".

Una vittoria che, spiega il segretario generale della Filcams-Cgil di Bergamo Nicholas Pezzè, "non solo restituisce giustizia al lavoratore ricorrente, ma apre la strada per una battaglia più ampia". "Ora - conclude - chiederemo all'azienda il riconoscimento del giusto livello per ciascuno e degli arretrati per tutti i lavoratori e le lavoratrici" che si trovano in simili condizioni.