Esportazioni: Ottimismo di Matteo Zoppas sull'Export nonostante i Dazi

"La situazione delle esportazioni è meno negativa di quanto si pensava, nel senso che con gli annunci dei dazi che ci sono stati, aperture e chiusure e quant'altro e l'atteggiamento anche prudente degli imprenditori e anche degli acquirenti nel fare o non fare magazzino all'estero, ci aspettavamo un calo maggiore". Così il presidente dell'Ice Matteo Zoppas intervenendo a una manifestazione. Ottimismo anche per "i numeri di aprile, usciti da poche ore: ci si aspettava ancora negatività invece c'è un totale export di +0,4 con un consolidato gennaio-marzo a +2,5. Siamo ancora in campo positivo e questo ci stupisce".