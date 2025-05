Esportazioni italiane di imbarcazioni da diporto crescono del 7,5% nel 2024

Nel 2024, le esportazioni italiane delle imbarcazioni da diporto hanno toccato il valore di 4,3 miliardi di euro, in crescita del 7,5% rispetto al 2023. Questo, ha spiegato il presidente dell'Ice, Matteo Zoppas, intervenendo al Salone Nautico di Venezia, "nonostante le complessità del periodo, a dimostrazione della forza strutturale del comparto".

Nei primi due mesi del 2025, l'export totale - non solo le barche da diporto - del settore nautico italiano è cresciuto raggiungendo i 2,1 miliardi di euro, con un incremento del 45,3% rispetto allo stesso periodo del 2024.

"Il Salone Nautico di Venezia - ha detto Zoppas - si conferma un appuntamento di riferimento per la nautica Made in Italy e una straordinaria vetrina internazionale per il nostro Paese. In questo momento in cui dobbiamo fare i conti con una grande incognita: quella dei dazi, che rappresenta un'incertezza per un settore che è eccellenza mondiale".