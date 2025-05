Esportazioni in calo e importazioni in aumento con i paesi extra UE27 ad aprile 2025

Ad aprile 2025 si stima, per l'interscambio commerciale con i paesi extra UE27, un'ampia riduzione congiunturale per le esportazioni (-7,5%) e un aumento per le importazioni (+1,6%). Lo comunica l'Istat spiegando che flessione congiunturale e tendenziale dell'export verso i paesi extra Ue è condizionata dalle vendite a elevato impatto di mezzi di navigazione marittima registrate a marzo 2025 e aprile 2024. Al netto di queste, spiega l'Istat, si stima una flessione congiunturale meno ampia delle esportazioni (-3,3%) e una moderata crescita su base annua (+0,5%).

Ad aprile 2025 l'export diminuisce su base annua del 2,1% (era +8,2% a marzo). L'import registra una crescita tendenziale dell'11,4%, spiegata principalmente dai maggiori acquisti di beni di consumo non durevoli (+61,1%).

Nel mese l'avanzo commerciale con i paesi extra Ue27 è pari a +2.178 milioni di euro (+5.036 milioni nello stesso mese del 2024). Il deficit energetico si attesta a -4.195 milioni, da -4.282 milioni di un anno prima. L'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici scende da 9.317 milioni di aprile 2024 a 6.373 milioni di aprile 2025.