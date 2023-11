Esporre prezzi obbligatorio per carburanti, tariffe senza decreto

Il Tar del Lazio ha annullato il decreto emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 31 marzo scorso, che stabiliva le modalità dell'obbligo di comunicazione da parte degli esercenti dei prezzi dei carburanti. Tale annullamento è stato deciso in assenza della prevista e preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e del parere del Consiglio di Stato. La decisione è stata presa in seguito al ricorso proposto da Fe.Gi.Ca. - Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini, F.I.G.I.S.C. - Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali Carburanti, e da alcuni esercenti, come riportato nella sentenza.