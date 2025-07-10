Entro luglio le domande per la Scuola dell'arte della medaglia

C'e' tempo fino al 31 luglio per iscriversi al concorso per l'ammissione alla Scuola dell'arte della medaglia di Roma, istituzione formativa dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Nata nel 1907, all'interno della Zecca di Stato per formare incisori di monete e medaglie, la scuola offre a 15 giovani un corso triennale gratuito. I candidati devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado, preferibilmente di indirizzo artistico, o dimostrare di avere attitudine e propensione per l'arte.

"Gli studenti - si legge in una nota - ricevono una formazione multidisciplinare che combina teoria e pratica: si va dalle tecniche classiche di incisione su pietre dure e metallo alla modellazione bi e tridimensionale, ma anche decorazione e restauro, fino all'uso delle tecnologie digitali per la progettazione e la prototipazione. Sarà possibile anche realizzare opere destinate alla produzione ufficiale della Zecca dello Stato o a importanti committenti esterni".

"Oltre l'80% degli allievi della scuola trova occupazione", spiega la nota del Poligrafico. Previste anche, al termine del percorso di studi per gli allievi più meritevoli, borse di studio da 10mila euro annuali, erogate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il corso triennale è a numero chiuso. Per entrare è necessario superare due prove di modellazione e disegno dal vero. Tutte le informazioni per iscriversi al concorso sono disponibili sul bando di concorso che può essere scaricato dal sito della scuola.