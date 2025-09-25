Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mongolfiere MoscaUcraina RussiaFlotillaJames Senese ricoveratoKate e Camilla
Acquista il giornale
Ultima oraEntrano in vigore le riduzioni tariffarie degli Usa sui beni Ue
25 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Entrano in vigore le riduzioni tariffarie degli Usa sui beni Ue

Entrano in vigore le riduzioni tariffarie degli Usa sui beni Ue

Pubblicato l'avviso di notifica sul Registro Federale americano

Pubblicato l'avviso di notifica sul Registro Federale americano

Pubblicato l'avviso di notifica sul Registro Federale americano

Entrano in vigore, da oggi, le riduzioni tariffarie americane su alcune categorie di prodotti Ue. Sul Registro Federale statunitense è stato infatti pubblicato l'avviso di notifica che, sulla base dall'ordine esecutivo firmato da Donald Trump a inizio settembre, fa scattare l'esenzione totale per prodotti europei come aerei, componenti degli aerei, farmaci generici.

Nello schema di riduzioni rientrano anche le auto, sulle quali i dazi americani non superano il 15%. Fuori dalle eccezioni previste dall'accordo quadro firmato ad agosto da Ue e Usa sono invece i settori dell'acciaio e dell'alluminio, sui quali le interlocuzioni tra la Commissione e Washington sono ancora in corso.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata