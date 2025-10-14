Martedì 14 Ottobre 2025

14 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Enpaia, le nuove sfide e prospettive dell'economia italiana

Giovedì a Roma il forum sugli scenari

Le prospettive dell'economia italiana ed europea tra sfide, opportunità e minacce; il rilancio della Ue; il nodo del made in Italy agroalimentare tra sostenibilità, dazi e internazionalizzazione. Sono questi i focus sui quali si concentrerà il Forum Enpaia 2025, giovedì 15 ottobre a partire dalle ore 9.45. Tra gli interventi, dopo quello introduttivo di Giorgio Piazza, presidente Fondazione Enpaia, quello di Carlo Cottarelli, Nicola Maione, Agostino Scornajenchi, Maurizio Tamagnini, Paolo Boccardelli, Giampiero Massolo, Lorenzo Guerini, Massimiliano Giansanti.

