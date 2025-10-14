Enpaia, le nuove sfide e prospettive dell'economia italiana

Le prospettive dell'economia italiana ed europea tra sfide, opportunità e minacce; il rilancio della Ue; il nodo del made in Italy agroalimentare tra sostenibilità, dazi e internazionalizzazione. Sono questi i focus sui quali si concentrerà il Forum Enpaia 2025, giovedì 15 ottobre a partire dalle ore 9.45. Tra gli interventi, dopo quello introduttivo di Giorgio Piazza, presidente Fondazione Enpaia, quello di Carlo Cottarelli, Nicola Maione, Agostino Scornajenchi, Maurizio Tamagnini, Paolo Boccardelli, Giampiero Massolo, Lorenzo Guerini, Massimiliano Giansanti.