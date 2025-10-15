Enpaia, 'defiscalizzare investimenti delle casse previdenziali'

"Abbiamo posto, da tempo, il tema della defiscalizzazione degli investimenti nell'economia reale delle casse previdenziali o, anche, dei fondi pensione. Pensiamo ci sia la possibilità di prevedere un sistema di tassazione agevolata per chi, in un dato periodo, investe nelle imprese italiane a sostegno dell'economia reale". Così il direttore generale della Fondazione Enpaia, Roberto Diacetti, in occasione della sesta edizione del Forum Enpaia.

"Guardando alle prospettive economico-finanziarie dell'Italia e dell'Europa - ha proseguito - segnaliamo che i problemi all'ordine del giorno sono quelli dell'agenda Draghi: una crescita modesta, imprese troppo piccole per competere a livello internazionale. Basti pensare che tra le prime 100 società per capitalizzazione a livello mondiale 59 sono americane, 13 cinesi e 9 europee. Non c'è un'impresa italiana. Si pone quindi il problema di come far crescere queste aziende per competere sullo scenario mondiale".

"Enpaia - ha sottolineato Diacetti - da anni ha deciso di investire nell'economia reale italiana. Investire nelle imprese italiane significa supportarle per competere meglio, per guardare a una crescita non di breve ma medio-lungo periodo".