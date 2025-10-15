Martedì 14 Ottobre 2025

Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Gli italiani e la Brexit
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pamela GeniniGazaFratelli RamponiManovra 2026Btp Valore ottobre 2025Meteo ciclone
Acquista il giornale
Ultima oraEnpaia, 'defiscalizzare investimenti delle casse previdenziali'
15 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Enpaia, 'defiscalizzare investimenti delle casse previdenziali'

Enpaia, 'defiscalizzare investimenti delle casse previdenziali'

Diacetti, 'misura per chi sostiene imprese ed economia reale'

Diacetti, 'misura per chi sostiene imprese ed economia reale'

Diacetti, 'misura per chi sostiene imprese ed economia reale'

"Abbiamo posto, da tempo, il tema della defiscalizzazione degli investimenti nell'economia reale delle casse previdenziali o, anche, dei fondi pensione. Pensiamo ci sia la possibilità di prevedere un sistema di tassazione agevolata per chi, in un dato periodo, investe nelle imprese italiane a sostegno dell'economia reale". Così il direttore generale della Fondazione Enpaia, Roberto Diacetti, in occasione della sesta edizione del Forum Enpaia.

"Guardando alle prospettive economico-finanziarie dell'Italia e dell'Europa - ha proseguito - segnaliamo che i problemi all'ordine del giorno sono quelli dell'agenda Draghi: una crescita modesta, imprese troppo piccole per competere a livello internazionale. Basti pensare che tra le prime 100 società per capitalizzazione a livello mondiale 59 sono americane, 13 cinesi e 9 europee. Non c'è un'impresa italiana. Si pone quindi il problema di come far crescere queste aziende per competere sullo scenario mondiale".

"Enpaia - ha sottolineato Diacetti - da anni ha deciso di investire nell'economia reale italiana. Investire nelle imprese italiane significa supportarle per competere meglio, per guardare a una crescita non di breve ma medio-lungo periodo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Imprese