Eni vende la controllata nigeriana Naoc a Oando

Eni e Oando, la principale società energetica nigeriana quotata sia alla Borsa della Nigeria che a Johannesburg, hanno siglato l'accordo per la cessione di Nigerian Agip Oil Company, società interamente controllata da Eni e attiva in Nigeria nell'esplorazione e produzione di idrocarburi onshore e nella generazione di energia elettrica. Lo annuncia una nota precisando che l'operazione è in linea con il Piano 2023-2026 di Eni e che il closing dell'operazione è soggetto, inter alia, all'autorizzazione di tutte le autorità locali e regolatorie competenti.