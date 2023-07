Eni, utile netto rettificato -32% nel semestre

Eni chiude il primo semestre 2023 con l'utile netto rettificato a 4,84 miliardi in calo del 32% rispetto allo stesso periodo del 2022 mentre nel secondo trimestre di quest'anno si è attestato a 1,93 miliardi in regresso del 49% rispetto al secondo trimestre del 2022. L'utile operativo rettificato nei primi sei mesi del 2023 è sceso del 27% a 8,02 miliardimentre nel secondo trimestre di quest'anno è calato del 42% a 3,38 miliardi. Lo indica il gruppo energetico dopo il via libera del Cda ai conti del secondo trimestre e del primo semestre 2023.