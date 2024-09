Eni e Snam annunciano l'avvio delle attività di iniezione della Co2 in un giacimento esaurito di metano a Ravenna. Si tratta del progetto Ravenna Ccs, joint venture fra i due gruppi, il primo impianto italiano per la cattura e lo stoccaggio permanente dell'anidride carbonica, al servizio delle industrie della zona, per decarbonizzare le loro produzioni.