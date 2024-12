Eni sbanda in Borsa e poi riduce il calo all'1,3%

Sbandata per Eni a Piazza Affari, con il colosso petrolifero che crolla in avvio di contrattazioni, viene sospeso per eccesso di volatilità e torna agli scambi debole ma ridimensionando di molto i ribassi dell'apertura. Il titolo del Cane a sei zampe ha iniziato la seduta in picchiata (-6,3%), apparentemente senza alcuna ragione che spiegasse un calo così importante. Dopo essere entrate in asta di volatilità per qualche minuto le azioni sono tornate a scambiare riducendo la flessione all'1,3%, a 12,92 euro, in linea con la debolezza di tutto il comparto energetico nel Vecchio Continente dove l'indice Stoxx di settore indossa la maglia nera e cede l'1,3%.