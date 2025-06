Eni inaugura il primo agri-hub nella Repubblica del Congo

Alla presenza del presidente della Repubblica del Congo Denis Sassou Nguesso e del Chief Operating Officer Global Natural Resources e direttore generale di Eni Guido Brusco alla guida della delegazione di Eni, la società ha inaugurato a Loudima, nella parte centro-meridionale della Repubblica del Congo, il primo impianto di estrazione di olio vegetale del Paese.

La produzione verrà destinata alle bioraffinerie Enilive, dove verrà trasformata in biocarburante utile per la decarbonizzazione dei trasporti nell'ottica della mobilità sostenibile.

Con l'avvio dell'agri-hub di Loudima, - spiega una nota dell'Eni - la Repubblica del Congo acquisisce un ruolo attivo nella filiera della produzione dei biocarburanti, in linea con il percorso strategico di Eni per raggiungere le zero emissioni nette dei propri prodotti e processi entro il 2050.

L'agri-hub di Loudima ha una capacità di 30 mila tonnellate/anno di olio vegetale, e sarà alimentato da colture oleaginose sviluppate su terreni degradati o sottoutilizzati, o tramite colture intercalari grazie ad un innovativo progetto di agricoltura rigenerativa sviluppato con realtà locali.

Gli olii vegetali prodotti in Congo sono certificati secondo i più stringenti criteri definiti della Direttiva Europea sui biocarburanti (Renewable Energy Directive, RED) che ne garantiscono la tracciabilità, la sostenibilità del processo produttivo, e il rispetto della biodiversità, dei diritti umani e delle condizioni di lavoro.

Il progetto rappresenta un'importante opportunità di sviluppo per il settore agro-industriale congolese. Eni supporta la filiera locale dell'agribusiness attraverso la fornitura di servizi avanzati di meccanizzazione e di sementi migliorate: per lo sviluppo del progetto saranno utilizzati circa 200 nuovi mezzi, di cui la metà già importati ed impiegati nella campagna agricola in corso.