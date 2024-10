Eni, flusso di cassa scende del 14% nel terzo trimestre

Il flusso di cassa adjusted di Eni nel terzo trimestre del 2024 è stato di 2,89 miliardi, in calo del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nei primi nove mesi di quest'anno, il flusso di cassa operativo adjusted prima del capitale circolante è stato pari a 10,7 miliardi di euro, in calo del 17% rispetto al terzo trimestre del 2023, ma ampiamente superiore al fabbisogno per gli investimenti organici nei nove mesi, 6,1 miliardi. Il free cash flow organico di 4,6 miliardi ha finanziato la remunerazione degli Azionisti di 3,4 miliardi, e unitamente agli incassi da dismissione di 1,7 miliardi, ha consentito di contenere l'indebitamento finanziario netto a 12 miliardi, considerando l'acquisizione di Neptune. Il rapporto di leva (leverage) di 0,22 è in linea con il secondo trimestre, posizionandosi nell'intervallo obiettivo di 0,15-0,25 del piano 2024-27.