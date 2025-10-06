Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
6 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Eni e Ypf avanzano sul progetto Argentina Lng

Descalzi venerdì in Argentina

Descalzi venerdì in Argentina

Descalzi venerdì in Argentina

La partecipata argentina dell'energia, Ypf, e l'italiana Eni, avanzano su un mega progetto per l'esportazione di gas naturale liquefatto dal bacino di Vaca Muerta. Lo riferisce Ypf in un comunicato dove si annuncia la presenza venerdì a Buenos Aires del ceo Claudio Descalzi per la firma di "un accordo sull'ingegneria finale" dell'investimento. Si tratta, precisa la nota, del passo precedente alla 'Final investment decision' sull'ingresso di Eni come socio strategico su tutta la catena di valore del progetto per la produzione e l'esportazione di Gnl attraverso due unità floating capaci di produrre 12 milioni di tonnellate per anno.

