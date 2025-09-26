Venerdì 26 Settembre 2025

Andrea Segrè*
26 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Eni, decisione Antitrust incomprensibile, travisa i fatti

'Importo abnorme, danno reputazionale.Tuteleremo nostre ragioni'

Ferma replica dell'Eni alla decisione dell'Antitrust che multa sei compagnie per una presunta intesa restrittiva della concorrenza. La società definisce la decisione "incomprensibile e infondata" e "basata su un totale travisamento dei fatti e del mercato", nonostante abbia garantito "piena collaborazione e trasparenza". Per questo l'Eni esprime "fermo dissenso" e preannuncia che "tutelerà le proprie ragioni in sede giurisdizionale" contestando anche la "sanzione abnorme" e il danno reputazionale: "Un simile approccio, purtroppo non nuovo da parte dell'Autorità - afferma inoltre l'Eni - rischia di penalizzare ulteriormente gli investimenti industriali italiani nella transizione energetica".

