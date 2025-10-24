Giovedì 23 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
24 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Eni corre in Piazza Affari (+2,45%) trimestre meglio di stime

In rialzo le stime sulla cassa e sulla produzione giornaliera

Allunga il passo Eni in Piazza Affari nel giorno della trimestrale, con dati al di sopra delle stime degli analisti. Il titolo guadagna il 2,45% a 15,96 euro dopo aver rivisto al rialzo le previsioni sull'intero esercizio, in particolare sulla cassa operativa, portandola da 11,5 a 12 miliardi di euro e sulla produzione giornaliera di greggio e gas, che nel 4/o trimestre raggiungerà quota 1,8 milioni di barili al giorno, per attestarsi su un dato medio compreso tra 1,71 e 1,72 milioni di barili al giorno.

Elevato infine di 300 milioni a 1,8 miliardi il piano di riacquisto di titoli "sulla base - spiega il gruppo - dei rilevanti progressi strategici compiuti e di una stima più elevata di generazione di cassa ad anno intero, con una seconda revisione al rialzo nel 2025".

