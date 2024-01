Eni completa l'acquisizione di Neptune

Eni ha perfezionato l'acquisizione di Neptune Energy Group. Nel renderlo noto con un comunicato, il gruppo energetico spiega che l'operazione include l'intero portafoglio di Neptune ad eccezione delle attività in Norvegia (acquisite contestualmente da Vår Energi società quotata alla Borsa di Oslo di cui Eni detiene il 63%) e in Germania (scorporate dal perimetro). La transazione era stata annunciata lo scorso giugno ed "è in linea con la strategia di Eni di fornire al mercato e agli utenti energia accessibile, sicura e contraddistinta da basse emissioni, assicurata dal gas naturale", si legge nella nota. Attraverso questa operazione, "Eni integra con il proprio un portafoglio di elevata qualità e a bassa intensità carbonica, avente altresì un'eccezionale complementarità geografica e operativa". L'operazione è stata approvata dalle autorità competenti, sia dei vari paesi interessati sia antitrust.